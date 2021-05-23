سيد عبدالحفيظ يتحدث عن: مشاركة علي معلول في السوبر الإفريقي.. ومواجهة الترجي.. وسوء الأداء

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن عدد من الأمور المتعلقة بالفريق، أبرزها موقف التونسي علي معلول من مباراة السوبر الإفريقي، ومواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد نجح في الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن دوانز الجنوب أفريقي، بعد فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع على راديو "أون سبورت"، إن الظهير الأيسر للفريق، الدولي التونسي علي معلول، جاهز بنسبة 100 % للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وأضاف أن صن دوانز "فريق يتمتع بشراسة هجومية خلال الشوط الأول أكثر من الثاني، ربنا أكرمنا بنتيجة مقبولة في لقاء الذهاب، كنا نلعب مع فريق منظم ومميز".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها الفريق بسبب الأداء، قال مدير الكرة بالأهلي: "طالما أنت في إطار العمل العام لابد أن يتساوى عندك المدح والذم، لا تفرح كثيرا ولا تحزن كثيرا.. المهم لدينا كان العودة بالتأهل وهذا ما حدث".

وتابع: "أكثر ما يشغلني حاليا هو التحضير الجيد لمباراة نهضة بركان، أمامنا بطولة غائبة منذ فترة طويلة، من المهم تحقيقها".

وأكد عبدالحفيظ أن مواجهة نهضة بركان "ليست سهلة كما يعتقد البعض، سنواجه بطل الكونفدرالية ولا يشغلنا مركزه الحالي محليا".

وعن موقعة الترجي التونسي المرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال، قال عبدالحفيظ: "سنقابل في كل الأدوار منافس أصعب مما سبقه، قد تظهر المباراة على أنها سهلة، لكن كل مباراة لها أحداثها، ليس في مقدرونا اختيار من سنواجه لكننا سنحاسب على النتيجة".

وعن إصابات الفريق مثل عمرو السولية وصلاح محسن، أكد مدير الكرة أن الجميع بحالة جيدة، مضيفاً: "على معلول وسعد سمير تواجدوا معنا في التدريب الأخير للفريق، كذلك حمدي فتحي".

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالقول: "فرص مشاركة معلول أمام نهضة بركان كبيرة، اللاعب سليم 100% لكن مشاركته من بداية المباراة تعود لبيتسو موسيماني مدرب الفريق".