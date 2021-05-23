بطولة اسبانيا: وفاة مراهق مشجع لأتلتيكو خلال الاحتفالات باللقب

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مدريد: لقي مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا حتفه خلال احتفالات الجماهير بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم في العاصمة في وقت متأخر من ليل السبت، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ وكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة أثناء تواجد المشجع مع أصدقائه في باص صغير، حيث جلس وجسده خارج النافذة قبل ان يصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض.

حاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.

وتجمع اكثر من ألفي مشجع لأتلتيكو حول نافورة "نيبتون" للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والاول منذ العام 2014.

ويحتفل الـ"روخيبلانكوس" تقليديًا بألقابهم في ساحة النصب التذكاري لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بابلو دياس أحد مشجعي اتلتيكو لفرانس برس "الاحتفالات غريبة بعض الشيء...لم نتمكن من الاحتفال كالعادة، في الملعب ومع الجماهير....سنحتفل ونحن قلقون قليلا، وننتبه ونرتدي الاقنعة".

وسيجول النادي في شوارع العاصمة الاسبانية في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الاحد (16,00 بتوقيت غرينتش) تماشيًا مع التوصيات المتعلقة بفيروس كورونا.