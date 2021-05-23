المراهقة الايطالية بيلاتو تحطم الرقم القياسي العالمي في 50 متر سباحة صدر

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بودابست: حققت المراهقة الايطالية بينيديتا بيلاتو رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 50 متر صدر لدى السيدات في نصف نهائي بطولة أوروبا للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

وأنهت ابنة الـ16 عامًا السباق بزمن 29,30 ثانية لتحطم الرقم القياسي السابق (29,40 ث) الذي حققته الاميركية ليلي كينغ في العام 2017.

وقالت بيلاتو "لم أعتقد أنني قادرة على تحقيق ذلك الآن. اعتقدت انني قد أحطّم ربما الرقم القياسي الاوروبي ولكن لا العالمي على الإطلاق".

وفي محاولة للحد من التوقعات، أضافت "كلا، لستُ آدام بيتي في سباق الصدر لدى السيدات"، في إشارة الى البطل الاولمبي البريطاني في 100 متر صدر وحامل الرقم القياسي العالمي في 50 و100 متر صدر.

في سن الـ14، فازت بيلاتو بفضية هذه المسابقة خلف كينغ في بطولة العالم عام 2019 في غوانغجو في كوريا الجنوبية.