شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير جنوب أفريقيا تدعم مؤمن زكريا بطريقة خاصة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير جنوب أفريقيا التي تواجدت اليوم في مطار جوهانسبرج لوداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا، واحتفلت الجماهير بالطريقة التي اعتاد مؤمن زكريا الاحتفال بها داخل المطار، كما حرصوا التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين قبل المغادرة.

وحرص بعض أفراد الجالية المصرية وجماهير من جنوب أفريقيا، على وداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار جوهانسبرج.

ووصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج منذ قليل؛ استعدادًا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان، حيث رفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

كما حرص محمد سعد، رئيس الجالية المصرية في جنوب أفريقياعلى التواجد مع البعثة في مطار جوهانسبرج لتسهيل كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر مع الجهاز الإداري بالنادي.

وتواجد رئيس الجالية المصرية مع بعثة الأهلي من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا إلى مطار جوهانسبرج؛ لتسهيل مهمة البعثة وتذليل أي عقبات في طريقها.



وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر في الثانية عشرة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز في جنوب إفريقيا والفوز بهدفين دون رد في القاهرة.



