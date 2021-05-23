ثنائى التايكوندو يلحق بالمنتخب فى معسكر مانشستر

القاهرة - سامية سيد - يلحق الثنائى نور حسين، وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو، ببعثة المنتخب المشارك فى معسكر مانشستر، والذى يقام ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.

وغادرت هداية ملاك، وعبد الرحمن وائل إلى المعسكر، بينما جاء عدم سفر الثنائى نور و سيف إلى مانسشتر وتأخر السفر، بسبب عدم انتهاء أوراق استخراج التأشيرات الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر مشاركة منتخب المكسيك، ومنتخب بريطانيا، بحضور لاعبى الأولمبياد السابقين خاصة لاعبى ريو دى جانيرو.

ونجح 4 لاعبين فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وهم هداية ملاك وسيف عيسى ونور حسين وعبد الرحمن وائل.