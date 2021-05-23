شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات كرة القدم ضمن أولويات لجنة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع لجنة إدارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب، ملفات فريق كرة القدم، ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى اللجنة الجديدة لحسم عدد كبير من الملفات المتعلقة بالفريق الكروى.

وتعمل اللجنة لحسم العديد من الملفات العالقة والخاصة بفريق الكرة، وأبرزها تجديد وتعديل عدد من عقود اللاعبين، خاصة الذين انتهت عقودهم مع الفريق مثل الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى ينتهى تعاقده فى 30 يونيو المقبل.

وتقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية، التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرًا واللجنة الجديدة التى ستقود النادى الفترة المقبلة، اليوم الأحد بمقر النادى.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك فى الفترة الأخيرة، والمكونة من اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي، على ما قدمته للنادى خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.

وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادى الفترة المقبلة..

وتتكون اللجنة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.