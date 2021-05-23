شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين قادرون على تعويض رحيل فرجانى ساسى.. زملكاويان وصفقتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من مغادرة القلعة البيضاء في 30 يونيو المقبل، لانتهاء عقده ولم ينجح حتى هذه اللحظة مسئول الأبيسض في التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده.

وعقد مهند عون، وكيل أعمال ساسى، أكثر من جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إنه تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.

ويرغب ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد، حيث حدد النادى مليوناً و600 ألف يورو سنوياً راتباً للاعب، الذى طلب 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً.

وهناك 4 لاعبين قادرون على تعويض رحيل فرجانى ساسى في الزمالك نستعرضهم في التقرير التالي..

إمام عاشور

يعد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، أحد أفضل الحلول لتعويض رحيل فرجاني ساسي، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب وقدراته على اللاعب في جميع المراكز في وسط الملعب.

وشارك إمام عاشور مع الزمالك 16 مباراة في جميع المسابقات، واستطاع تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى لزملائه.

محمود عبد العزيز

خيار ثانٍ أمام الفرنسي باتريس كارتيرون هو الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" العائد من التعافى من قطع فى الرباط الصليبى، والذى قدم مستويات ممتازة قبل إصابته وهو ما يتوقف على مستوى زيزو خلال مباريات الفريق في الفترة الحالية.

محمد عبد العاطى

دخل محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة دائرة اهتمامات الزمالك الفترة الماضية وكان اللاعب قريبا من الانضمام للقلعة البيضاء، ولكن توقفت المفاوضات في آخر اللحظات.

وخاض محمد عبد العاطي 19 مباراة مع فريقه في الموسم لحالي، اكتفى بصناعة هدف وحيد.

نبيل عماد دونجا

يعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هدف الزمالك الأول في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل المستوى المميز الذى يظهر به مع النادى السماوى.

ولعب نبيل دونجا 19 مباراة في الدورى والكونفدرالية نجح في صناعة هدفين، خاصة أنه يشارك كديفندر صريح في وسط الفريق السماوى مما يبعده عن منطقة تسجيل الأهداف.