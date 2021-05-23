شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة إصابة عبد الرحمن مجدى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى إصابة لاعبه عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "محمد صادق هو اللاعب الوحيد المصاب بكورونا فى الإسماعيلى وسيخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من مواجهة مصر المقاصة، بينما الحديث إصابة عبد الرحمن مجدى بكورونا شائعة وليس له أساس من الصحة، اللاعب يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من شد فى العضلة الأمامية".

وتسببت كورونا فى إبعاد إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش عن قيادة الإسماعيلى طول الفترة الماضية وبالتحديد منذ الفوز الذى حققه الفريق على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى أولى مباريات الدور الثانى، قبل أن يظهر للمرة الاولى فى تدريبات الفريق الاصفر أمس لأول مرة بعد التعافى من الفيروس.

ويختتم فريق الاسماعيلى استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على استاد الاسماعيلية، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويستمر غياب أحمد مصطفى، لاعب الاسماعيلي، عن فريقه فى مواجهة مصر المقاصة فى ظل استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية، الذى تعرض له فى مباراة الإنتاج الحربى بالدوري، ويغيب مروان الصحراوي، مدافع الاسماعيلي، عن مواجهة المقاصة؛ بسبب حصوله على الكارت الأحمر فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري، خاصة أن إيهاب جلال كان يقود المقاصة قبل توليه القيادة الفنية للدراويش، ويعلم كل خبايا الفريق الفيومى أملا فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى.

طفرة كبيرة شهدها مستوى النادى الإسماعيلى فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذى تولى مسئولية الفريق مع انطلاقة الدور الثانى ليصحح مساره وينتشله من القاع، ويحتل الدراويش حاليا المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ولم يكن الدراويش قد حققوا أى انتصارات فى الدورى قبل قدوم إيهاب جلال سوى فوز وحيد.