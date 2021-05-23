تعرف على مشوار الأهلى والترجي فى بطولة أفريقيا قبل موقعة نصف النهائي

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القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعدا مع الترجى التونسى فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهلا على حساب كل من صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري فى ربع النهائي على الترتيب.

تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 3/1.

فيما جاء تأهل الترجي التونسي بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 ، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بلوزداد بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التى انتهت عليها مباراة الإياب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس، بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.

ونستعرض مشوار الأهلى والترجي في البطولة قبل مبارتى نصف النهائي..

مشوار الأهلي

بدأ الأهلي مشواره بالفوز على سونيديب بنتيجة (5-0) في مجموع مباراتي دور الـ32، حيث فاز فى النيجر (0-1) قبل أن يكرر انتصاره فى مصر بنتيجة (4-0).

وفي مرحلة المجموعات، فاز الأهلي على المريخ 3-0 في الجولة الأولى، وخسر أمام سيمبا 1-0 في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب 2-2 قبل أن يفوز عليه في الكونغو بثلاثة نظيفة، وفى الجولة الرابعة تعادل الأهلي مع المريخ (2-2) فى السودان، قبل أن يفوز على سيمبا فى مصر (1-0) بالجولة الأخيرة.

احتل الأهلى المركز الثاني خلف سيمبا، وحصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

وفي ربع النهائي، تمكن الأهلي من حسم التأهل بعد تعادله 1-1 أمام صن داونز في بريتوريا إيابا ليبلغ المربع الذهبي بالتفوق (3-1) بعد حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

مشوار الترجي

افتتح نادي الترجي البطولة بتجاوز الأهلي الليبي في دور الـ32، حيث تعادل الفريقان في ليبيا (0-0)، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على أرضه بنتيجة (3-2) بعدما كان قريبا من الإقصاء المبكر بالتعادل 2-2 قبل دقائق من النهاية.

وفي دور المجموعات، فاز الترجي على توينجيت السنغالي (2-1)، وتعادل مع مولودية الجزائر (1-1)، وحقق انتصارين على الزمالك (3-1) في تونس و(0-1) في مصر، ليضمن التأهل بعد الجولة الرابعة، ثم تلقى الترجي هزيمة مفاجئة على يد توينجيت (2-1) في السنغال، ليخوض مواجهة مولودية الجزائر وعينه على اقتناص صدارة المجموعة، وتعادل الفريقان (1-1) ليتأهل الفريق الجزائري إلى دور الثمانية.

اقتنص الترجى صدارة المجموعة الرابعة في البطولة التي كان يتواجد بها الزمالك، بعدما جمع 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

وفي ربع النهائي، خسر الترجي ذهابا أمام شباب بلوزداد الجزائري (2-0)، قبل أن يعدل النتيجة في لقاء العودة على ملعبه، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي منحت بطاقة التأهل لبطل تونس.