شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يحمس لاعبى الأهلى للسوبر: عندنا بطولة غايبة من 7سنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة للاعبيه خلال احتفالهم بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا ضرورة التركيز فى المبارة المهمة المقبلة فى السوبر الأفريقي للتتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة الحمراء لسبع سنوات.

وظهر سيد عبد الحفيظ بفيديو داخل غرفة تبديل الملابس مع نجوم الفريق، نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلى بموقع "انستجرام"، يقول فيه، "النهاردة هيصو وزقططو وحاجة حلوة إن شاء الله.. إنما من بكرة يا رجالة عندنا بطولة غايبة بقالها سبع سنين".

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا صباح اليوم الأحد؛ متوجهة إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة، وتعادل المارد الأحمر بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.