شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يقرر عقوبة 100 ألف جنيه على اختراق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، توقيع عقوبة 100 ألف جنيه على أى فرد من منظومة ناديه يتحدث فى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض مزيد من الانضباط على جنبات الفريق حتى يستعيد مكانته فى جدول الدوري بعد النتائج المتراجعة هذا الموسم .

وسادت حالة من الاستياء داخل الإنتاج الحربى عقب خسارة الفريق من سموحة بنتيجة 4 / 2، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 22 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

يخوض فى الرابعة عصر اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربي، بقيادة أحمد كشرى، مباراة ودية مع نظيره الفيوم على استاد المصانع الحربية، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 30 مايو الجارى على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب أحمد كشرى فى تجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة الفريق البترولى.