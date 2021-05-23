شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الأهلي بعد الوصول إلى قطر قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية فور الوصول إلى فندق الإقامة فى قطر، وفقا للبرتوكول الطبي المتبع، وعقب المسحة تدخل البعثة فى فقاعة طبية، حيث يلتزم كل فرد بالتواجد داخل حجرته لحين الإعلان عن نتائج المسحة.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى قطر صباح اليوم على متن طائرة خاصة ويتخلل الرحلة ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

ونجح الأهلي في تخطي صن داونز والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في القاهرة، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى مباراة العودة باستاد لوكاس موريبي.

ومثل فريق الأهلى بنتيجة مباراة اليوم عقدة لفريق صن دوانز بعدما تمكن من الإطاحة ببطل جنوب أفريقيا 4 مرات من الأدوار الإقصائية وخرج على يديه مرة واحدة من إجمالي 5 مناسبات التقى فيها الفريقان بدوري الأبطال الأفريقى.