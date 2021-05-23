شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الأهلى يستعد بقوة لنهضة بركان بالسوبر.. وغياب الجمهور مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن غياب الجماهير فى مباراة نهضة بركان المقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة فى كأس السوبر الأفريقي مؤثر جداً، وأن الفريق يرغب فى إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز باللقب.



وقال مدير الكرة بالأهلى، إن تواجد الجماهير كان نقطة إيجابية قوية وداعما قويا للفريق فى مباريات كأس العالم للأندية التى نجح خلالها الأهلى فى التتويج بالميدالية البرونزية.



وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا، وأصبح التركيز على مباراة نهضة بركان؛ من أجل العودة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي.



وشدد مدير الكرة على أن الفريق أنهى المهمة الأولى له بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وأن مباراة صن داونز أصبحت ماضيا، وأن التفكير الآن فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.



وكان الأهلى قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى جولة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل بهدف لمثله فى جولة الإياب على استاد لوكاس موريبى فى مدينة بريتوريا.