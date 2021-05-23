تعرف على موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

يخوض فريق تشيلسي مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حين يحل ضيفا على أستون فيلا.



المباراة تقام مساء يوم الأحد، على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من البريميرليج.

المباراة تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وليستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

ويحتاج "البلوز" للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، دون النظر لمباراتي ليفربول وليستر في الجولة ذاتها.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - 83 نقطة

مانشستر يونايتد - 71 نقطة

تشيلسي - 67 نقطة

ليفربول - 66 نقطة

ليستر سيتي - 66 نقطة