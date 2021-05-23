الامارات | كلوب يكشف عن عملية إنقاذ محمد صلاح لليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن عملية إنقاذ محمد صلاح لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن حرص مهاجمه المصري محمد صلاح الشديد على التهديف جاء في صالح النادي الذي يسعى للحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في نهاية الموسم.

وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي لكنه كان في المركز الثامن في مارس هذا العام، ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة لكنه خاض تسع مباريات بلا هزيمة بعد ذلك ليصعد للمركز الرابع.

ولعب صلاح دوراً بارزاً في مسيرة فريق كلوب محرزاً 22 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير اللندني.

وقال كلوب للصحافيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد: "من السهل تصور وضعنا بدون أهداف محمد صلاح".

وأضاف المدرب "الفريق يساعده كثيرا وهو يؤدي الكثير أيضا. وهذا نابع من رغبته ومهنيته. رغبته الشديدة (في التهديف) هي التي تساعدنا كثيرا".

وصلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي أحرز أكثر من تسعة أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي بينما يبلغ رصيد كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوجو جوتا تسعة أهداف.

وقال كلوب "هذا عام مميز فعلا بالنسبة له".

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم اليوم الأحد تتنافس ثلاثة فرق هي تشيلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على أخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال.

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