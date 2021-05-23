شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تودع بعثة الأهلي بمطار جوهانسبرج قبل التوجه إلى قطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ لاستقلال الطائرة الخاصة والتوجه إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي حرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.

ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للفريق على المستوى الإفريقي، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.

وحرص بعض أفراد الجالية المصرية وجماهير من جنوب إفريقيا، على وداع بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج.

ووصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

وحرصت جماهير من جنوب إفريقيا على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وكذلك التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

ورفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

بعثة الأهلى - صورة أرشيفية

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