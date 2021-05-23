شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة: الشحات وطاهر الضغوط أثرت على مستواهما.. وعودة رمضان مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، ذهب إلى جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز على صن داونز.

وقال جودة خلال تصريحات تليفزيونية: «عدم استقبال الأهلي أهداف في مرماه بالقاهرة ساهم في صعوده لنصف نهائي الأبطال».

وأكمل: «تسجيل الأهلي هدف مبكر في شباك صن داونز غير من فكر موسيماني فيما تبقى من المباراة».

وأضاف: «الشناوي أفضل لاعبي المباراة ونجح في استخلاص 17 كرة عرضية».

وتابع: «هجوم جماهير صن داونز على موسيماني طبيعي ولن يحبوه أكثر من فريقهم».

وعن سيرينو: «تراجع مستواه عن الموسم الماضي، أفضل تعاقد الأهلي مع مهاجم صريح بدلا من صانع الألعاب».

وأتم: «الشحات وطاهر محمد مستواهما تأثر بضغوط اللعب في الأهلي، ولابد من توفير البديل قبل رحيل الأول».

كما أشار محمد جودة، إلى أن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مستحيلة، مضيفًا أن الأهلي جدد لعبدالله السعيد لمنعه من الانتقال للزمالك وليس للحاجة اليه.

وأكمل: «الروح القتالية هي ما ستحسم السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان».

وعن مباراتي الترجي: «تحتاج لعمل فني وبدني كبير من الجهاز الفني للأهلي، كما أن الترجي سيحصل على راحة كافية بعد نهاية مسابقة الدوري التونسي».

وتابع: «لابد وأن يستغل موسيماني قائمته كاملة بسبب المشاركة في أكثر من بطولة، واللعب على حصد كافة كافة البطولات يحتاج لتعامل نفسي جيد منه».