شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلح بـ«الرباعية» أمام إنيمبا فى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز عند الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضيفا على نظيرة إنيمبا النيجيرى في إياب دور الثمانية بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يدخل بطل مصر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب نجاحه في تحقيق فوز كبير في مباراة الإياب، الأحد الماضى، عندما فاز بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الذي قربه بشدة من التأهل للدور قبل النهائى.

وحرص أروابارينا، المدير الفنى للفريق، على خوض تدريب قوى عقب وصوله إلى نيجيريا، اطمأن خلاله على معظم لاعبيه، وطالب المدير الفنى لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب وخوض لقاء اليوم بكل جدية وحماس من أجل التأهل للدور المقبل، فيما حرص عبدالله السعيد على الجلوس مع زملائه اللاعبين لمطالبتهم بالجدية وعدم الاستهانة بالمنافس.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من بيراميدز وإنيمبا مع الفائز من الرجاء المغربى وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى في الدور قبل النهائى للبطولة.