شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تجهز الرد على مذكرة الأهلى وتؤكد قانونية مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجهز لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطاب الرد على مذكرة النادى الأهلى بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة بالدورى، حيث يرى النادى الأهلى عدم قانونية مشاركة اللاعب بسبب إيقافه على خلفية أزمة مباراة القمة لمواليد 99.
وأوضح مسؤولو الجبلاية أن نادى طلائع الجيش تعامل مع الوضع بشكل احترافي، ويُشكر على ذلك؛ لأن مسؤوليه لم ينساقوا وراء أزمة سيف جعفر المفتعلة.
وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن الدوري منفصل تماما عن عقوبات لاعبي شباب الزمالك، كما أن عقوبة سيف جعفر ولاعبي الزمالك تتعلق بواقعة فيديو، ولا أحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99.
وتابع مسؤولو الجبلاية أن الحالة المنصوصة فيها تنطبق على مسابقات الجمهورية والناشئين فقط، وأن الأزمة أخذت أكبر من حجمها خلال الساعات الماضية.
وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري مخالفة للوائح والقوانين.