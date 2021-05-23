شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تجهز الرد على مذكرة الأهلى وتؤكد قانونية مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطاب الرد على مذكرة النادى الأهلى بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة بالدورى، حيث يرى النادى الأهلى عدم قانونية مشاركة اللاعب بسبب إيقافه على خلفية أزمة مباراة القمة لمواليد 99.

وأكد مسؤولو اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش فى مسابقة الدوري صحيحة، ولا يوجد سبب للأزمة القائمة حاليا بداعى عدم قانونية مشاركته ومخالفتها للوائح.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن نادى طلائع الجيش تعامل مع الوضع بشكل احترافي، ويُشكر على ذلك؛ لأن مسؤوليه لم ينساقوا وراء أزمة سيف جعفر المفتعلة.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن الدوري منفصل تماما عن عقوبات لاعبي شباب الزمالك، كما أن عقوبة سيف جعفر ولاعبي الزمالك تتعلق بواقعة فيديو، ولا أحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99.

وتابع مسؤولو الجبلاية أن الحالة المنصوصة فيها تنطبق على مسابقات الجمهورية والناشئين فقط، وأن الأزمة أخذت أكبر من حجمها خلال الساعات الماضية.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري مخالفة للوائح والقوانين.