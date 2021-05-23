شكرا لقرائتكم خبر عن غادة حسام نجمة الأهلى لـ"الخليج 365": الأمومة مش عائق لممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد غادة حسام حارس مرمى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من أبرز نجمات اللعبة فى ظل تفوقها الدائم فى تحقيق البطولات المحلية للفريق و أخيرا حققت الثلاثية للفريق بحصد ألقات الدورى و كأس مصر و بطولة منظقة القاهرة هذا الموسم، لا سيما وإنها تتحدى كل الظروف فى ظل إنها متزوجة و لديها طفل، ولكن ذلك لم يمنعها من تحقيق أحلامها وطموحاتها فى كرة اليد، وحرص الخليج 365 على محاورتها لمعرفة كيفية توازنها بين الأمومة والنجاح فى الرياضة ورأيها فى عدم وجود منتخب لسيدات كرة اليد حتى الآن فى الحوار التالى :

بدأت ممارسة كرة اليد و عمرى 7 سنوات .

عن طريق اختيار عشوائى فى إختبارات و بدأت فى نادى الزمالك وانتقلت للأهلى موسم 2009 / 2010 .

لا .. أنا أحب ممارسة كرة اليد فقط و بدأتها منذ صغرى و لم أفكر فى لعب أى رياضة أخرى .

عائلتى دائما تشجعنى على رياضة كرة اليد و هم يستمتعون بها جدا و يحضرون المباريات لمساندتى .

بالتأكيد فهى مناسبة جدا ومفيدة على جميع المستويات .

لا من وجهة نظرى الشخصية .

عدم وجود منتخب لسيدات كرة اليد يمثل حالة من الإحباط ، لكن عندى أمل فى مراجعة القرار من قبل إتحاد اليد .

الإعتماد على النفس و تكوين العلاقات الإجتماعية و الحفاظ على صحة الجسم .



غادة حسام

لا .. و الدليل أننى متزوجة و لازالت أمارس اللعبة و فى لاعبات كثير مثلى يشجعهم أزواجهن .

لم يكن شرطى منذ البداية ..و لكن يجب أن شريك الحياة يكون متفهم لرغبات زوجته و متفقين على ذلك .



غادة حسام و زوجها

نعم كرة اليد لم تمنعنى من الأمومة و طفلى يتواجد معى فى المعسكرات و التدريبات و المباريات .

لأ .. بالعكس تماما و مثل ما قولت، إننى مثال حى حيث تزوجت وأنجبت ولازالت أمارس اللعبة .

بالتأكيد فى الأندية التى لا يوجد فيها عقود أو عقود ضئيلة وغالبا ممارسة الفتيات للعبة تأتى عن طريق حب اللعبة فقط وليس التفكير فى الجانب المادى .