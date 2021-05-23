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شكرا لقرائتكم خبر عن غادة حسام نجمة الأهلى لـ"الخليج 365": الأمومة مش عائق لممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد غادة حسام حارس مرمى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من أبرز نجمات اللعبة فى ظل تفوقها الدائم فى تحقيق البطولات المحلية للفريق و أخيرا حققت الثلاثية للفريق بحصد ألقات الدورى و كأس مصر و بطولة منظقة القاهرة هذا الموسم، لا سيما وإنها تتحدى كل الظروف فى ظل إنها متزوجة و لديها طفل، ولكن ذلك لم يمنعها من تحقيق أحلامها وطموحاتها فى كرة اليد، وحرص الخليج 365 على محاورتها لمعرفة كيفية توازنها بين الأمومة والنجاح فى الرياضة ورأيها فى عدم وجود منتخب لسيدات كرة اليد حتى الآن فى الحوار التالى :
فى البداية .. متى بدأت ممارسة كرة اليد ؟
بدأت ممارسة كرة اليد و عمرى 7 سنوات .
لماذا إتجهتى لممارسة كرة اليد بالتحديد ؟
عن طريق اختيار عشوائى فى إختبارات و بدأت فى نادى الزمالك وانتقلت للأهلى موسم 2009 / 2010 .
هل مارستى رياضة أخرى غير كرة اليد ؟ و لو فى ما هى ؟
لا .. أنا أحب ممارسة كرة اليد فقط و بدأتها منذ صغرى و لم أفكر فى لعب أى رياضة أخرى .
ما موقف عائلتك من ممارسة سلاح كرة اليد ؟
عائلتى دائما تشجعنى على رياضة كرة اليد و هم يستمتعون بها جدا و يحضرون المباريات لمساندتى .
من وجهة نظرك ..رياضة كرة اليد مناسبة للفتيات؟
بالتأكيد فهى مناسبة جدا ومفيدة على جميع المستويات .
هل الاتحاد و الوزارة يهتمون بلاعبات كرة اليد ؟
لا من وجهة نظرى الشخصية .
ما موقفك من عدم وجود منتخب لسيدات كرة اليد ؟
عدم وجود منتخب لسيدات كرة اليد يمثل حالة من الإحباط ، لكن عندى أمل فى مراجعة القرار من قبل إتحاد اليد .
ما الذى تعلمتيه من ممارسة كرة اليد ؟
الإعتماد على النفس و تكوين العلاقات الإجتماعية و الحفاظ على صحة الجسم .
غادة حسام
هل ممارسة اليد تتعارض مع زواج الفتاة ؟
لا .. و الدليل أننى متزوجة و لازالت أمارس اللعبة و فى لاعبات كثير مثلى يشجعهم أزواجهن .
معنى ذلك أن ممارسة الرياضة كان شرط يجب توافره فى شريك حياتك ؟
لم يكن شرطى منذ البداية ..و لكن يجب أن شريك الحياة يكون متفهم لرغبات زوجته و متفقين على ذلك .
غادة حسام و زوجها
أبنك يظهر معك فى البطولات .. هل يتواجد معك فى المعسكرات ؟
نعم كرة اليد لم تمنعنى من الأمومة و طفلى يتواجد معى فى المعسكرات و التدريبات و المباريات .
هل ترى أن الإنجاب ليسوا عائق أمام نجمات الرياضة ؟
لأ .. بالعكس تماما و مثل ما قولت، إننى مثال حى حيث تزوجت وأنجبت ولازالت أمارس اللعبة .
هل ممارسة كرة اليد للفتيات لها عائد مادى ؟
بالتأكيد فى الأندية التى لا يوجد فيها عقود أو عقود ضئيلة وغالبا ممارسة الفتيات للعبة تأتى عن طريق حب اللعبة فقط وليس التفكير فى الجانب المادى .