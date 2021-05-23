شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض عمرو السولية وصلاح محسن للإصابة أمام صن دوانز ؟.. الأهلى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبى للنادى الاهلى، أن عمرو السولية لاعب الفريق لايعانى من أية إصابات، وأن صلاح محسن لاعب المارد الأحمر يعانى من الإجهاد فقط وأن قائمة الأهلى خالية من الإصابات عقب مواجهة صن دوانز، وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا صباح اليوم الأحد؛ متوجهة إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة، وتعادل المارد الأحمر بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

وجاء تأخر الأهلي في العودة من جنوب أفريقيا رغم امتلاكه طائرة خاصة، بعدما عزم السفر مباشرة من جنوب إفريقيا إلى قطر، ولكن رحلة السفر تأخرت 24 ساعة، نظرا لظروف الإقامة والحجز في قطر من قِبَل الكاف، الذي قام بالحجز لطرفي مباراة السوبر بدءا من الإثنين وليس الأحد.