شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر فندق الإقامة بجنوب أفريقيا بعد التأهل أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ لاستقلال الطائرة الخاصة لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، وحرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.

ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للفريق على المستوى الإفريقي، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.