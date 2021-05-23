شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الرحمن عرابي صخرة الملاكمة بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجماهير المتابعة للرياضات الأخرى بصفة عامة والملاكمة بصفة خاصة آمالا كبيرة على الملاكمة عبد الرحمن عرابى بطل وزن 81 كجم فى حصد ميدالية أولمبية فى طوكيو 2021.

ويعد عرابى من أبرز نجوم الملاكمة فى الفترة الأخيرة، لما يحققه على الصعيد الأفريقى والدولى، خاصة بعدما نجح فى الحصول على ذهبية بطولة ليتوانيا الدولية فى إطار الإعداد لطوكيو 2021.

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020، بعد إصابة ملاكم الجزائر، بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطولة الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

عرابى من مواليد عام 1987، وسبق له أن شارك فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وحصل على عدة بطولات منها ذهبية القفاز الذهبى، وكأس أحسن لاعب بصربيا فى بطولة أوروبا، وذهبية البحر المتوسط بإسبانيا، ذهبية الدورة الإفريقية، وفضية الألعاب الأولمبية العسكرية وهى أول ميدالية أولمبية عسكرية فى تاريخ الملاكمة المصرية، وذهبية إفريقيا بالسنغال المؤهلة لأولمبياد طوكيو، كما أنه أول لاعب مصرى يشارك فى دورى الاحتراف، ولعب باسم المغرب

كما استطاع عرابى التتويج ببرونزية التضامن الإسلامى بأذربيجان، وذهبية قطر الدولية، وبرونز ية المجر الدولية مرتان، وفضيتين فى بطولة الحزام الذهبى برومانيا، وفضيتى بطولة الجزائر الدولية.