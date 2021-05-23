شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى الإيجيبشن ليج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، على عرش الصدارة في قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى، وذلك على الرغم من تراجع قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديث لها لتصل إلى 3 ملايين يورو، بعدما سجل فى وقت سابق قيمة تسويقية بلغت 7 ملايين يورو خلال تواجده فى الدورى الإنجليزى.

بينما جاء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، فى المركز الثانى بقيمة تسويقية بلغت 2.5 مليون يورو.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين بالدورى المصرى كالتالى:



رمضان صبحي

ـ محمد الشناوى: 2.5 مليون يورو

ـ أشرف بن شرقى: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ محمد مجدى قفشة: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ فرجانى ساسى: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ أليو ديانج: 2 مليون يورو

ـ دييجو رولان: 2 مليون يورو

ـ محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

ـ عمرو السولية: 1.5 مليون يورو

ـ محمود علاء: 1.5 مليون يورو

وتبلغ القيمة التسويقية للدورى العام بجميع الفرق 148 مليونا و880 ألف يورو، حيث يتربع الأهلى على عرش الفرق الأغلى فى المسابقة بقيمة 26 مليون و450 ألف يورو، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بقيمة 20 مليون يورو، وبيراميدز فى المركز الثالث بقيمة 18 مليون ونصف يورو.