"لسنا محسوبين على أي جهة".. رئيس الزمالك يوجه عدة رسائل للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، عدة رسائل لأعضاء وجماهير القلعة البيضاء بشأن الوضع الحالي للنادي، مؤكدًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم وضع تصور لحل الأزمة المالية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال لبيب: "خلال أسبوعين أو ثلاثة سنضع حل للأزمة المالية للنادي".

وأضاف: "سنعقد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة ونقوم بمناقشة كل الأمور ونتخذ كافة الاجراءات اللازمة مع وضع تصورات جيدة لن أتحث عنها الآن إلى أن يتم اتخاذ قرارات من جانب مجلس الادارة".

وتابع: "لا آخذ قرارت فردية، ولن نظهر إعلاميا بعد الآن، سيكون هناك متحدث عن رسمي عن مجلس الإدارة ولجنة الكرة، نتمنى أن نصل بالزمالك إلى الوضع الذي يتمناه مشجعيه".

وعن أحقية اللجنة في خوض الانتخابات، قال: "من حقنا خوض الانتخابات، الرئيس الجديد سيتسلم النادي يوم 24 نوفمبر، حاليا نحن لجنة تعمل على تسيير أعمال النادي إلى يوم إجراء الانتخابات".

وواصل: "غير مسموح لنا عمل لائحة، والانتخابات ستجري بحسب اللائحة المتواجدة في النادي وهي الاسترشادية".

وأكمل "أوجه كلمة لأعضاء وجماهير الزمالك أن كل آمالنا إسعاد جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة، وحل مشاكل النادي المالية، وأي لاعب منتمي للزمالك وعقده مستمر ولديه مستحقات مالية متأخرة سنعقد معه جلسة ونحل الأمور".

وأتم: "نسعى لفتح صفحة بيضاء مع الجميع سواء داخل الزمالك أو خارجه، لسنا محسوبين على أي جبهة، نحترم القوانين الرياضية وكل المؤسسات مع الحفاظ على حقوق النادي".