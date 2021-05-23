عبدالحفيظ: معلول جاهز للسوبر الأفريقي.. ولقاء النهضة ليس سهلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق جاهز بنسبة 100 % للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان، كما تحدث عن مواجهة بطل الكونفدرالية والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صندوانز الجنوب أفريقي، بعد فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "صندوانز فريق يتمتع بشراسة هجومية خلال الشوط الأول أكثر من الثاني، ربنا أكرمنا بنتيجة مقبولة في لقاء الذهاب، كنا نلعب مع فريق منظم ومميز".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها الفريق بسبب الأداء، قال: "طالما أنت في إطار العمل العام لابد أن يتساوى عندك المدح والذم، لا تفرح كثيرا ولا تحزن كثيرا.. المهم لدينا كان العودة بالتأهل وهذا ما حدث".

وتابع: "أكثر ما يشغلني حاليا هو التحضير الجيد لمباراة نهضة بركان، أمامنا بطولة غائبة منذ فترة طويلة، من المهم تحقيقها".

وواصل: "مواجهة نهضة بركان ليست سهلة كما يعتقد البعض، سنواجه بطل الكونفدرالية ولا يشغلنا مركزه الحالي محليا".

وعن مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، أجاب: "سنقابل في كل الأدوار منافس أصعب مما سبقه، قد تظهر المباراة على أنها سهلة، لكن كل مباراة لها أحداثها، ليس في مقدرونا اختيار من سنواجه لكننا سنحاسب على النتيجة".

وبسؤاله عن إصابات الفريق مثل عمرو السولية وصلاح محسن، أكد مدير الكرة أن الجميع بحالة جيدة، مضيفا: "على معلول وسعد سمير تواجدوا معنا في التدريب الأخير للفريق، كذلك حمدي فتحي".

وأتم: "فرص مشاركة معلول أمام نهضة بركان كبيرة، اللاعب سليم 100% لكن مشاركته من بداية المباراة تعود لبيتسو موسيماني مدرب الفريق".