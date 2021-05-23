حسم مقاعد أبطال أوروبا.. ومهمة سهلة لبيراميدز بالكونفدرالية ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة سواء كانت أوروبية أو قارية، فمن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على إنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق المصري بنتيجة 4-1.

كما يخوض ليفربول الإنجليزي آخر جولات الدوري الإنجليزي، باحثا عن بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 38 والأخيرة)

5:00- أرسنال x برايتون

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3 English).

5:00- أستون فيلا x تشيلسي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD Xtra 1).

5:00- ليستر سيتي x توتنهام

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

5:00- ليفربول x كريستال بالاس

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

5:00- مانشستر سيتي x إيفرتون

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 3 HD Premium).

5:00- وولفرهامبتون x مانشستر يونايتد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2 English).

الدوري الإيطالي (الجولة 38 والأخيرة)

8:45- بولونيا x يوفنتوس

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6).

8:45- أتالانتا x ميلان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).

8:45- نابولي x هيلاس فيرونا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 7)

الدوري الفرنسي (الجولة 38 والأخيرة)

9:00- آنجيه x ليل

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

9:00- ستاد بريست 29 x باريس سان جيرمان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5).

كأس الكونفدرالية

3:00- إنيمبا النيجيري x بيراميدز

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

6:00- الرجاء x أورلاندو بيراتس

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6).

6:00- شبيبة القبائل x الصفاقسي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

الدوري الألماني (الدرجة الثانية)

3:30- يان ريجينسبورج x سانت باولي (عمر مرموش)