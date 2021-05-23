بعد حسم لقب «الليجا» لصالح أتلتيكو.. «كلاسيكو» منتظر بين برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت منافسات الدوري الدوري الإسباني مساء أمس السبت، بتتويج أتلتيكو مدريد بلقب "الليجا"، واحتلال الريال المركز الثاني.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري، فاز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد بهدفين لهدف، وفي نفس الوقت، انتصر ريال مدريد على فياريال بذات النتيجة، ليعتلي "الروخي بلانكوس" المركز الأول برصيد 86 نقطة، وخلفه الفريق الملكي بـ84 نقطة.

وحجز كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد بطاقة العبور إلى كأس السوبر الإسباني، والذي سيُقام في بداية العام القادم بالمملكة العربية السعودية، نظراً لاحتلالهما المركزين الأول والثاني بجدول ترتيب الليجا.

وانضم أتلتيكو والريال إلى المتأهلين سلفاً، برشلونة وأتلتيك بيلباو، باعتبارهما طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

يشار إلى أن أتلتيك بيلباو هو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين، وهي المسابقة التي شارك فيها أيضاً ريال مدريد وريال سوسيداد.

وتنص لوائح البطولة أن الأول في الدوري يواجه وصيف الكأس، بينما بطل الكأس يواجه صاحب المركز الثاني في الدوري، وبذلك فإن ريال مدريد سيواجه برشلونة، فيما سيلعب أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو.