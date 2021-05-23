دورة ليون: تسيتسيباس إلى النهائي لملاقاة نوري

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ليون: إحتاج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسًا عالميًا إلى ثلاث مجموعات للتغلب على الإيطالي لورنتسو موزيتي بنتيجة 4-6 و6-3 و6-صفر السبت، وبلوغ المباراة النهائية من دورة ليون لكرة المضرب المقامة على الملاعب الترابية.

وهو الفوز الثاني لتسيتسيباس (22 عامًا) على الايطالي ابن الـ 19 عاماً في مواجهتين، بعدما سبق له أن اطاح به من نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية في هذا العام.

وقلب اليوناني، المصنف ثانيًا في ليون خلف النمسوي دومينيك تيم الذي خرج الخميس، تأخره في المجموعة الاولى إلى فوز بعدما رفع من وتيرة لعبه، ليفرض نفسه بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام منافسه المصنف 88 عالمياً.

قال اليوناني بعد فوزه "كان من المهم أن أخوض مثل هذه المباريات"، مضيفاً "يجعلني ذلك أبقى متواضعاً والتركيز على بعض التفاصيل التي يمكنني تطويرها وتحسينها على التراب". وتابع متحدثاً عن خسارته المجموعة الاولى "كان عليّ أن أبقى هادئاً. كان من الصعب أن أتأخر بمجموعة وتوجب علي تنشيط نفسي والعودة في المجموعة الثانية".

وختم قائلاً "قاوم (موزيتي) ودفعني لبذل قصارى جهدي من أجل كل نقطة. لم يكن الامر سهلاً".

ويأمل تسيتسيباس أن يحقق لقبه الثاني في هذا العام بعدما فاز مؤخرًا بلقب دورة مونتي كارلو للماسترز وحلّ وصيفًا في برشلونة حيث خسر أمام الاسباني رافايل نادال.

وضرب تسيتسيباس موعداً في النهائي مع البريطاني كاميرون نوري (49) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف المصنف 26 عالميًا بنتيجة 6-1 و6-1.

وخاض نوري (25 عاماً) مباراته الثانية في يوم واحد بعد فوزه صباحاً على الفرنسي أرتور ريندركنيك (125) المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3، بعدما تأجلت المباراة بينهما الجمعة بسبب الامطار.

ويسعى البريطاني لاحراز لقبه الأوّل في مسيرته في مواجهته الاولى مع تسيتسيباس.