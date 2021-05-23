بطولة اسبانيا: زيدان سيتحدث عن مستقبله مع مسؤولي ريال مدريد في الايام المقبلة

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مدريد: أكد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيتحدث الى مسؤولي ناديه حول مستقبله على رأس الجهاز الفني في الايام القليلة المقبلة، وذلك بعدما جرّد من لقبه بطلاً للدوري الاسباني لكرة القدم.

وقال زيدان الذي تخلى فريقه عن لقبه في "الليغا" الى جاره اتلتيكو مدريد الذي تقدم عليه بفارق نقطتين "وضعي الحالي مذر لأننا لم نفز (باللقب)"، وذلك على الرغم من فوز فريقه الصعب على فياريال 2-1 في المرحلة 38 الاخيرة السبت.

ولم يحل فوز النادي الملكي من تتويج مدريد بلقب "الليغا" للمرة الحادية عشرة في تاريخه والاولى منذ عام 2014، عقب فوزه على بلد الوليد بالنتيجة ذاتها.

وأضاف زيدان الذي اشارت تقارير الى رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي "انه يوم يجب ان نفخر به باللاعبين. المهم ليس أنا، بل ما قام به اللاعبون منذ مطلع الموسم الحالي وبالتالي يتعين علينا توجيه التهنئة لهم".

وتابع "أما في ما يتعلق بمستقبلي، فأنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الان".

وأردف قائلاً "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع عليّ. سنقيّم هذا الامر".

وختم "يجب أيضاً تهنئة أتلتيكو مدريد لأنه يستحق اللقب. الفريق صاحب المركز الاول يستحق اللقب دائماً، لقد قدموا موسماً رائعاً".