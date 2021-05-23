دورة بارما: لقبان للمراهقة الأميركية غوف في أمسية واحدة

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بارما (إيطاليا): أحرزت الاميركية المراهقة كوكو غوف (17 عاماً) لقبها الثاني في مسيرتها بفوزها على الصينية وانغ تشيانغ 6-1 و6-3 في نهائي دورة بارما المقامة على ملاعب ترابية السبت.

وهو اللقب الثاني لغوف، المصنفة 30 عالمياً، في مسيرتها بعد دورة لينز النمسوية في عام 2019.

كما حققت فوزها العشرين في مبارياتها الـ 26 الاخيرة.

قالت غوف "يعني لي الامر كثيراً، خصوصاً على الملاعب الترابية، التي لا اشعر بها بخلاف ما يعتقد الناس".

وتابعت "لطالما أحببت التراب، ولكني دائماً ما اسقط واتسخ" و"حققت نتائج جيدة عليه، ولا يتعلق الامر بأدائي. هو مجرد أن الملاعب الترابية تمنحك المزيد من الحب مقارنة مع الملاعب الاخرى".

واحتاجت غوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولانقاذ جميع المحاولات الاربع لكسر ارسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في أوّل لقاء يجمع بينهما.

ولم تخسر غوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، لتؤكد جهوزيتها لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الاسبوع القادم ولتتابع تألقها على ملاعب الكرة الصفراء بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الاسبوع الماضي.

في المقابل، كانت الصينية تشيانغ (29 عاماً) تمني نفسها باحراز لقبها الثالث في مسيرتها والأوّل خارج حدود بلادها.

ولاحقاً، توجت غوف بلقب ثان في الامسية ذاتها بعد فوزها بلقب الزوجي مع مواطنتها كاتي ماكنيلي.

وفازت اللاعبتان على الثنائي الكرواتية داريا يوراك والسلوفينية أندريا كليباتش بنتيجة 6-3 و6-2.

وباتت غوف في سن الـ 17 عاماً و70 يوماً أصغر لاعبة تحرز لقبي الفردي والزوجي في احدى الدورات منذ الروسية ماريا شارابوفا الفائزة باللقبين معاً في دورة برمنغهام في عام 2004 في سن الـ 17 عاماً و55 يوماً.

وحققت شارابوفا انجازها بعد 92 يوماً من ولادة غوف.