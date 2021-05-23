شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بعثة الاهلي تغادر جنوب أفريقيا متوجهة إلى قطر لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا صباح اليوم الأحد؛ متوجهة إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة، وتعادل المارد الأحمر بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

وجاء تأخر الأهلي في العودة من جنوب أفريقيا رغم امتلاكه طائرة خاصة، بعدما عزم السفر مباشرة من جنوب إفريقيا إلى قطر، ولكن رحلة السفر تأخرت 24 ساعة، نظرا لظروف الإقامة والحجز في قطر من قِبَل الكاف، الذي قام بالحجز لطرفي مباراة السوبر بدءا من الإثنين وليس الأحد.

وفضّل الجهاز الفني أن يمنح اللاعبين جزءا من الراحة بعد الانتهاء من المباراة لالتقاط الأنفاس قبل أن تبدأ رحلة السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر، حيث اختار السفر إلى قطر مباشرة خشية من إرهاق اللاعبين لو عاد إلى مصر ومنها إلى قطر.

وتقرر أن يدخل فريق الأهلي عزلا طبيا، ويخضع لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر غدا الإثنين، استعدادا لخوض مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بينما يخوض نهضة بركان المباراة، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.