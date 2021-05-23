قصة هدف.. مدحت عبد الهادي يخترق منتصف ملعب الأهلي ويمزق شباك الحضري

القاهرة - سامية سيد - سجل مدحت عبد الهادى، مدافع الزمالك السابق، هدفا رائعا فى شباك الأهلي خلال مباراة القمة موسم 2002/2003، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

أحرز أهداف المباراة وقتها مدحت عبد الهادى ومحمد عبد الواحد للزمالك، وللأهلى سيد عبد الحفيظ ومحمد جودة.

وجاء الهدف من مهارة فردية من عبد الهادي الذي استلم الكرة من وسط ملعب الزمالك واخترق بها خطوط الأهلي حتى وصل قرب خط الـ18 لمرمى الأهلي ليصوب قذيفة قوية تمزق شباك عصام الحضري.

ويعد مدحت عبد الهادي من أبرز المدافعين الذين ارتدوا قميص الزمالك، وتميز بالروح القتالية والأداء القوي، وساهم في تحقيق الزمالك العديد من الألقاب المحلية والقارية.

جدير بالذكر أن مدحت عبد الهادي كان يتولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للزمالك قبل أن يرحل ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق الأبيض.