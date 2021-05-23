شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يكشف تحمل أندية الدورى الكبرى خسائر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير أصدره الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) إن أندية مسابقات دورى الدرجة الأولى فى القارة من المتوقع أن تتكبد خسائر بأكثر من ثمانية مليارات يورو (9.78 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير وجود خسائر بقيمة أربعة مليارات يورو فى مبيعات التذاكر، و2.7 مليار يورو فى حقوق الرعاية و1.4 مليار يورو فى إيرادات البث.

وأدت الخسائر إلى تراجع فى إنفاق الأندية على صفقات الانتقال، وهوى الإنفاق فى انتقالات يناير بنسبة 56 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضى. وتراجع الإنفاق فى الانتقالات الصيفية عام 2020 بنسبة 39 بالمائة عن 2019.

وكان 43 بالمائة من الانتقالات حول العالم من نصيب الأندية الإنجليزية، وكانت أندية الدورى الإنجليزى الممتاز الأكثر إنفاقا فى موسم 2020-2021 حيث أنفقت ما يزيد على 1.8 مليار يورو.

وقال اليويفا إن الإصلاحات التى يجريها على لوائح اللعب النظيف المالى ضرورية وإن رسوم الانتقال والأجور «يجب تقليصها إلى مستويات مقبولة».

كما انتقد التقرير دورى السوبر الأوروبى الانفصالى، قائلا إن المسابقة المغلقة سيكون لها «آثار مدمرة على كرة القدم الأوروبية من منظور رياضى وعاطفى ومالى».

وتم الإعلان عن الدورى الانفصالى بواسطة 12 ناديًا الشهر الماضى لكنه انهار بعد 48 ساعة عقب انتقادات حادة من الجماهير والجهات المسؤولة عن اللعبة والسياسيين.

فى سياق آخر، أصدر الاتحاد الأوروبى تقريرًا سخر فيه من ادعاءات الأندية، التى كانت قد أعلنت عن مشروع إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى «السوبر ليج».

كان 12 من أندية القمة فى أوروبا قد أعلنت فى 18 إبريل الماضى، أنها بصدد إطلاق بطولة دورى السوبر الأوروبى، ووعدت بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار مدفوعات تضامنية للأندية الأخرى غير المشاركة فى البطولة، خلال الفترة الأولى من هذا الالتزام، والتى تردد أنها ستكون مدتها 23 عامًا. وانهارت تلك الخطط خلال 72 ساعة، إثر احتجاجات من قبل المشجعين وضغوط من جانب اليويفا وفيفا، إلى جانب حكومات واتحادات وطنية.

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس اليويفا، إن دورى السوبر الأوروبى «منح بيد واحدة وأخذ بخمسة».

وفى تقرير لليويفا بعنوان «مشهد كرة القدم الأوروبية للأندية»، نشرته وكالة الأنباء البريطانية، أوضح أنه قدم 558 مليون يورو فى العام الواحد مدفوعات تضامنية من دورى الأبطال، خلال الفترة ما بين 2018 و2021.

وأضاف «التقارير التى تتحدث عن 10 مليارات دولار على مدار 23 عامًا والادعاءات المضللة بأن هذا سيضاعف المدفوعات التضامنية 3 مرات، يجب وضعها فى سياقها المناسب، حتى لو كان هذا لن يطبق على الإطلاق».

وأوضح يويفا «دون الدخول فى حسابات تفصيلية، فإنه من المتوقع أن يوفر معدل النمو المتواضع الذى يبلغ 5% سنويا، أكثر من 28 مليار دولار فى المدفوعات التضامنية لليويفا على مدار 23 عامًا».

وتابع «ولا حاجة لقول إن العشرة مليارات دولار ليست 3 أضعاف الـ28 مليار دولار».

وتوقع التقرير أن تبلغ خسائر الأندية المحترفة فى أوروبا، ما لا يقل عن 8.7 مليار يورو من عائداتها خلال موسمى 2019-2020 و2020-2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتضمن هذا المبلغ خسائر تقدر بمبلغ 7.2 مليار يورو لأندية الدرجة الأولى، لكن الحد الأقصى للخسائر المحتملة التى جرى تقديرها لهذه الأندية يزيد على ذلك، حيث يبلغ 8.1 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن الحد الأقصى للخسائر المحتملة يتضمن 4 مليارات يورو ناتجة عن خسائر عائدات التذاكر، و2.7 مليار يورو خسائر الرعاية، و1.4 مليار يورو خسائر عائدات البث التلفزيونى، مشيرًا إلى أن الأندية تخسر 85 مليون يورو أسبوعيًا من عائدات المباريات.

وقال سيفرين «هذا التقرير يوضح كيف أدت مشكلات البث وخلو الاستادات وتراجع الإيرادات التجارية وانهيار أرباح الانتقالات إلى خسائر متوقعة قيمتها 8.7 مليار يورو فى عائدات الأندية المحترفة، كما أن الضرر مشترك بين أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجات الدنيا، وقد جرى تعويض ذلك جزئيًّا فقط من خلال تقليص التكاليف».

وأضاف «الهياكل التنافسية التى تدمر القيم، وتعرض المنح بيد واحدة والأخذ بخمسة، هى بالتأكيد ليست الحل».

وتابع «نظام كرة القدم بأكمله، على مستويات المحترفين والهواة والشباب، تضرر كثيرًا من الجائحة. وهذا يتطلب تضافر الجهود ورد فعل منسقًا فى هرم كرة القدم. التضامن، وليس تغليب المصالح الشخصية، يجب أن يسود وسيكون الفائز».