شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب» تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سيمونا هاليب البطلة السابقة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إنها لن تلعب في رولان جاروس هذا العام، مع استمرار تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وانسحبت هاليب من الدور الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة أمام أنجليك كيربر الأسبوع الماضى، وأظهر فحص بالأشعة وجود تمزق في ربلة الساق اليسرى.

وكتبت هاليب في حسابها على تويتر: «بقلب حزين أعلن انسحابى من رولان جاروس هذا العام، للأسف، يحتاج التمزق في ربلة الساق اليسرى إلى مزيد من الوقت للتعافى والجدول الزمنى قصير جدا... الانسحاب من بطولة كبرى يتعارض مع كل غرائزى وتطلعاتى كرياضية، لكنه القرار الصحيح والوحيد الذي يجب اتخاذه».

وأحرزت الرومانية هاليب لقبها الأول في البطولات الكبرى في فرنسا المفتوحة عام 2018، بعد فوزها على الأمريكية سلون ستيفنز في النهائى.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة المقامة على ملاعب رملية في 30 مايو.

في سياق آخر، انضم لاعب التنس الإسبانى رافائيل نادال إلى الجهود الرامية إلى مكافحة مرض سرطان الجلد، من خلال المساهمة في حملة «اترك بشرتك تتمتع بما هو مهم، احم نفسك من الشمس»، التي تهدف لتعزيز الوعى لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

ويوصى الفائز بـ20 لقبًا في بطولات جراند سلام الكبرى بالعمل على حماية البشرة عبر 3 نصائح رئيسية؛ تقوم على استخدام وسيلة حماية من أشعة الشمس وفحص الشامات والذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية.

ويأتى انضمام نادال إلى المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة سرطان الجلد، الذي سيتم الاحتفال به. وعن طريق إيماءة باليد تشير إلى الخطوات الثلاث، يوصى النجم الإسبانى بالسعى لمعرفة سبل الحفاظ على البشرة أمام أشعة الشمس الضارة.

وبحسب رعاة المبادرة فإن «الهدف هو جعل علامة اليد عالمية»، في إطار التوعية بسبل مكافحة سرطان الجلد.