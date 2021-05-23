شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» : الإصابات حرمتنا من الحفاظ على لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن الإصابات أثرت بشكل هائل على مسيرة فريقه فى الدورى الإنجليزى، ما منعه من الاحتفاظ بلقب البطولة.

وغاب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز عن تشكيلة ليفربول معظم الموسم الحالى بسبب إصابات فى الركبة، فى حين غاب جويل ماتيب عن الفريق بسبب إصابة فى الكاحل.

وانتقل فابينيو من خط الوسط إلى الدفاع لتغطية النقص، لكنه تعرض أيضًا لمشكلة فى العضلات، فى حين غاب المهاجم دييجو جوتا ولاعب الوسط جوردان هندرسون لمدة طويلة بسبب الإصابات أيضًا.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس فى الجولة الأخيرة من الموسم، غدا الأحد، قال كلوب «كما قلت فى وقت سابق من العام الحالى. لم تكن أمامنا أى فرصة للفوز باللقب هذا العام. ولم يكن أى فريق آخر يستطيع تحقيق ذلك لو تعرض لهذا العدد من الإصابات». وشدد: «حتى مانشستر سيتى رغم قوته، لم يكن ليفوز بالدورى لو فقد 3 لاعبين فى قلب الدفاع.. ولا حتى مانشستر يونايتد».