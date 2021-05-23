شكرا لقرائتكم خبر عن «لينديلوف» : واجهتنا صعوبات هذا الموسم.. ونسعى للفوز بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويدى فيكتور لينديلوف، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن فريقه واجه الكثير من الصعوبات هذا الموسم من أجل الوصول إلى نهائى الدورى الأوروبى.

وقال لينديلوف فى تصريحات لموقع ناديه الرسمى: «هذا الموسم كان هناك الكثير من المباريات، والجدول الزمنى كان ضيقًا للغاية. لقد كان موسمًا صعبًا، ليس فقط من الناحية العقلية، من الناحية الجسدية أيضًا، أعتقد أننا قدمنا كرة قدم جيدة».

وأضاف: «من الواضح، ربما كان بإمكاننا الفوز ببعض المباريات، لكن بشكل عام كان موسمًا جيدًا، نحن نأمل أنّ ننتهى بقوة ونفوز باللقب».

وتابع: «الحصول على لقب الدورى الأوروبى سيكون أمرًا جيدًا، لا أريد أن أقول إن موسمنا كان رائعًا، لأننا لم نفز بأى شىء حتى الآن، لذلك من الصعب أن نقول ذلك ولكننا قدمنا كرة قدم جيدة، وأعتقد أننا كفريق واحد حققنا نموًا كبيرًا وأعتقد أننا أصبحنا أفضل».

يذكر أن مانشستر يونايتد سوف يلتقى مع فياريال الإسبانى، الأربعاء المقبل، على ملعب «بى جى أى أرينا»، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة فى المباراة النهائية.