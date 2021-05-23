شكرا لقرائتكم خبر عن «هارى كين» يحسم وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الدولى هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وجهته المقبلة، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الرحيل عن النادى اللندنى، فى نهاية الموسم الجارى.

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن هارى كين لديه اتفاق شفهى مع دانيال ليفى، رئيس توتنهام، بأن يسمح له بمغادرة النادى هذا العام، مشيرة إلى أن كين يريد الانتقال إلى مانشستر سيتى، والتدرب تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا.

وأوضحت أن توتنهام سيطلب 175 مليون يورو، للتخلى عن المهاجم الإنجليزى فى الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه إذا تقدم السيتى بعرض رسمى، سيطلب توتنهام أن يكون جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزينز، جزءًا من الصفقة، لا سيما أنه سيصبح احتياطيًا بوصول كين.

يذكر أن كين، قدم مستوى مميزًا مع توتنهام هذا الموسم، حيث نجح اللاعب فى إحراز ٢٢ هدفا ليحتل بها صدارة هدافى الدورى الإنجليزى مناصفة مع النجم المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول.