شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يحصل على توقيع «مبابي» فى يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إسبانى، عن موعد توقيع كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسى كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن ريال مدريد سيحصل على توقيع مبابى خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين على الأكثر.

وزعمت تقارير إسبانية، أمس الخميس، أن سان جيرمان عرض على مبابى، الحصول على أي راتب يريده، للتوقيع على عقد جديد، لكن إجابة اللاعب جاءت دائمًا (لا).

وأشارت إلى أن مبابى حسم مستقبله بالفعل، وأنه يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

في سياق آخر، فجرت صحيفة «آس» الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن النجم الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعار إلى توتنهام، يفكر في اعتزال كرة القدم، ولكنه يطمح إلى المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» في الصيف المقبل قبل اتخاذ خطوة الاعتزال.

وكان بيل وريال مدريد قررا الانفصال في الصيف الماضى لأسباب منطقية، حيث أراد النادى الذي تعرض لأزمة اقتصادية بسبب وباء كورونا، تخفيف حدود الرواتب التي يدفعها بسبب حصول الويلزى على راتب سنوى يقدر بـ 15 مليون يورو.

أشارت الصحيفة إلى أن الويلزى لم يخف في غرفة الملابس نيته في العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف؛ لإنجاز السنة المتبقية من عقده في ملعب «سانتياجو برنابيو» الجديد ثم اعتزال كرة القدم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فكرة الاعتزال تراود بيل بشكل كبير في الوقت الحالى، حيث سيصل اللاعب إلى عمر الـ 32 عامًا بشهر يوليو المقبل، ومع موسم آخر قادم يعنى الوصول إلى الـ 33 عاما، لكنه ينتظر نهاية اليورو والعودة إلى ريال مدريد، بأمل الاستمرار في وضع بدنى يسمح له بالتواجد في الملعب. وبسبب المخاوف من الإصابات، وضع الويلزى خطة تدريب لم يمارس بها أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، ولكن الخوف من المشاكل البدنية جعله يستبعد أي تمرين سريع في التدريبات. وكان مدرب الويلزى الجديد، رايان ماسون، أكد مؤخرًا على فكرة الوضع البدنى لبيل، حيث صرح: «جاريث رجل ذو خبرة ويعرف جسده جيدًا، تحدثنا مع بعضنا البعض وأعتقد أنه من الأفضل له ولحالته البدنية ألا يبدأ في تشكيل مباراة اليوم (وولفرهامبتون)».