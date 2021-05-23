شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر سيتي» يسعى لتحصين «سترلينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى لتمديد التعاقد مع الدولى الإنجليزى، رحيم سترلينج، جناح الفريق في الفترة الجارية.

ويرتبط «سترلينج» بعقد مع مانشستر سيتى حتى صيف 2023.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن إدارة مانشستر سيتى تخطط لربط «سترلينج» بعقد آخر طويل الأجل لمنعه من مغادرة النادى في الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن السيتى سيبدأ مفاوضات التجديد مع «سترلينج» في الصيف المقبل، رغم عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسى في المباريات الأخيرة.

وأوضحت أن إدارة السيتى لا تزال ترى أن «سترلينج» لاعب مهم وحاسم في مشروع النادى، رغم تفوق فيل فودين ورياض محرز عليه في التشكيلة الأساسية مؤخرًا.