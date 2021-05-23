شكرا لقرائتكم خبر عن «بوفون» على رادار فريق درجة ثانية فى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل جيانلويجى بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالى، دائرة اهتمام أحد أندية دورى الدرجة الثانية الإيطالية، تمهيدًا لانتقاله له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجارى، لذا يستطيع التوقيع مجانًا مع أى نادٍ. وكان بوفون، صرح عقب الفوز بكأس إيطاليا «تلقيت رسالة من مدير نادٍ، يمكن أن يتفوق علىّ فى الجنون والطموح، وهذا أعجبنى».

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو»، أن بوفون، كان يتحدث عن أدريانو جاليانى، المدير التنفيذى لنادى مونزا، الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية بإيطاليا.

ويرتبط بوفون وجاليانى بعلاقة تنافسية منذ فترة طويلة، بسبب عمل الأخير لسنوات مع ميلان.

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن رسالة جاليانى لبوفون، لم تتضمن عرضًا مكتوبًا، لكن مغازلة للانتقال إلى مونزا فى الموسم المقبل.