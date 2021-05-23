شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش بـ8 مباريات مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد، منافسات دور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومي الأحد والإثنين.

وتقام 8 مباريات بمنافسات الرجال والسيدات في اليوم الأول من منافسات دور الـ16 جاءت كالتالي:

مباريات السيدات:

روان العربي x النيوزلاندية جويل كينج

سلمى هاني x الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد

نوران جوهر x الماليزية سيفاسنجاري

الأمريكية أماندا صبحي x الانجليزية لوسي ترمل

مباريات الرجال:

الفرنسي جريجور مارش x الألماني رفائيل كاندرا

كريم عبد الجواد x كريم الحمامي

طارق مؤمن x مازن هشام

النيوزلاندي بول كول x الفرنسي فيكتور كورين

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.