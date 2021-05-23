شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للتشكيل الأساسي في مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسي في مواجهة المصري البورسعيدي، حيث أصبح الفهد الأسمر جاهزا للمشاركة في المباريات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

وكان شيكابالا قد غاب عن مباراتي إنبي والتي فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وطلائع الجيش والتي فاز بها الفريق الأبيض أيضا بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر شيكابالا من أهم الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها كارتيرون في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، لمهارته الفائقة وقراءته الجيدة للملعب وإجادته التسديد على المرمى، وشارك شيكابالا مع الزمالك في 20 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها الأباتشي هدفين وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، الدفع بمحمود شيكابالا في التشكيل الأساسى للزمالك أمام المصرى، بعدما اعتمد على إسلام جابر في مواجهة الطلائع بسبب إيقاف شيكابالا، وإصابة يوسف أوباما.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا.