شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشاطئية يواجه موزمبيق اليوم بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم، مباراته أمام نظيره الموزمبيقى ضمن المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا، التي تضم معهما منتخبي المغرب وسيشل، بينما تضم المجموعة الأولى ثلاث منتخبات فقط، بعد انسحاب الكونغو الديمقراطية، لتقتصر المجموعة على منتخبات السنغال وأوغندا وتنزانيا.

وأدى المنتخب الوطني للكرة الشاطئية تدريبه الأول صباح أمس السبت بعد وصوله مدينة سالي السنغالية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية اليوم بلقاء مصر وموزمبيق، وتقام ضمنها يوم الافتتاح أيضا مباراة السنغال وأوغندا.

وتقام البطولة بمدينة سالي السنغالية، وتستمر حتى 29 مايو الحالي، وتعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام الجاري، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.

ويرأس البعثة وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.