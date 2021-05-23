شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضع برنامجا بدنيا لتجهيز كونيه بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، برنامجا بدنيا؛ لتجهيز الإيفوارى إبراهيما كونيه، لاعب الفريق، بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى لازمه فترة قاربت على الشهر والنصف، وأبعده عن جاهزيته الفنية والبدنية، وأثنى بسيونى على عدم زيادة وزن اللاعب، ولكنه خصص له برنامجا لتجهيزه للمباريات المقبلة، حتى يعود للمشاركة مع الفريق.

ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستعيد فريق الطلائع جهود لاعبه إسلام جمال فى مواجهة وادى دجلة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة الزمالك، للحصول على الإنذار الثالث، فى مواجهة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ومن القاع، انتشل عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، فريقه من مؤخرة الجدول، ليضعه على الطريق الصحيح، محتلا المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، ثم تعادل وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك، وكان الطلائع قد بدأ الموسم الجاري بمستوى مضطرب وتغيير في الجهاز الفني قبل أن يتوازن الفريق ويعود إلى مستواه المعهود.

وخسر الطلائع مباراته الأخيرة فى الدوري أمام الزمالك بصعوبة شديدة بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل.