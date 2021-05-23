شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن الاهلي التاريخي : من ينتقد موسيماني ما بيفهمش كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن من يتحدث عن رحيل موسيماني عن الأهلي يتمنى أن يشجعوا فربق آخر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «موسيماني نجم المباراة ولعب مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، والأهم في هذه الأدوار هو تحقيق الفوز والتأهل وليس الأداء في المقام الأول».

وتابع:«الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ولم يكن يحتاج للهجوم في مباراة العودة وتمكن من الحد من خطورة لاعبي صن داونز المهاريين وحقق المطلوب من المباراة بكفاءة شديدة».

وأردف:«من يتحدث عن رحيل موسيماني لا يفقهوا شيء في كرة القدم، فمنذ غياب الجماهير عن المدرجات أصبحت السوشيال ميديا مليئة بالمحللين الذين يعتبروا أنفسهم الأفضل دائما، وسيختفوا عندما تعود الجماهير للمدرجات».

واختتم: «أدعم موسيماني ويتواجد بصفة مستمرة فهو يعرف جيدا كرة القدم الإفريقية وأنتظر صعود الأهلي للمباراة النهائية وتحقيق البطولة العاشرة».