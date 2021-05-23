شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالحفاظ على صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق قبل مواجهة المصري في بطولة الدوري.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والحفاظ على صدارة الجدول، حيث أكد على ثقته الكبيرة في تحقيق نتيجة طيبة أمام المصري والفوز بالثلاث نقاط.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٤ من بطولة الدوري، حيث يحتل الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد ٥١ نقطة.