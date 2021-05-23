رضا عبد العال: موسيماني كان مرعوباً تسجيل ياسر إبراهيم الهدف.. وصن داونز "أكذوبة"

الشارقة - اميمة ياسر - وجه رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، العديد من الانتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع صن داونز بهدف لمثله والتأهل بمجموع المباراتين 3-1 .

وقال "عبد العال" خلال تصريحات لبرنامج ' البريمو'' المذاع عبر فضائية "Ten": موسيماني أدار المباراة بشكل سيء للغاية، فلا يوجد سبب واضح للعب بثلاثي في وسط الملعب والتضحية بمركز الجناح الأيمن.

وأضاف "عبد العال": موسيماني كان مرعوباً قبل تسجيل ياسر إبراهيم الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الحادية عشر، كما أن فريق صن داونز أكذوبة حقيقية، ولم نشعر بوجوده سواءً في لقاء الذهاب أو لقاء الإياب.

وأكد أنه من الصعب أن يخسر الأهلي بثلاثية أمام صن داونز، معقبا: أن رامي ربيعة كان تائها في نصف الملعب بسبب تغير مركزه.

وأختتم "رضا عبد العال" تصريحاته قائلا: من السهل أن تدافع وتخرج من المباراة متعادل، ولكن الصعب أن تفوز خارج أرضك.