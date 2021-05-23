شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير شكري نجيب من مواجهة الإسماعيلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الإثنين على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الـ24 ببطولة الدورى الممتاز، ووضع الجهاز الطبى للإسماعيلى برنامجا تأهيليا مكثفا لشكرى نجيب، مهاجم الفريق وهدافه، من أجل سرعة تجهيزه لمواجهة مصر المقاصة.

وخرج شكرى نجيب في تبديل اضطراري خلال مباراة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد بالدوري، بعد تعرضه لتقلص في عضلة السمانة، نتيجة الإجهاد وتلاحم المباريات خلال الفترة الماضية، مما لن يؤثر على تواجده مع الإسماعيلى خلال المباراة القادمة بشكل طبيعي.

وواصل شكرى نجيب، مهاجم الإسماعيلي، التفوق مع ناديه منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدارويش، حيث شارك فى سبع مباريات، ونجح فى تسجيل أربعة أهداف، أحدثها ثنائية فى شباك أسوان، لينافس زميله التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلي، الذى استعاد بريقه منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية أيضا، حيث شارك فى 5 لقاءات وسجل أربعة أهداف.

وفاز الإسماعيلى على منتخب دمياط وديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس باستاد الإسماعيلية، سجل أهداف الإسماعيلى الدولى الأنجولى أرى بابل، إضافة إلى الناميبى بنسون شيلونجو بواقع هدف فى كل شوط.