شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقد معلول وأجايي والسولية بعد السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي الأهلي على فتح ملف تجديد عقد الرباعي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية وصلاح محسن، بعد الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري بقطر، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الانتهاء من ملف تجديد عقود نجوم الأهلي وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق.

وفضل مسئولو الأهلي عدم فتح ملف تجديد عقود الرباعي معلول وأجايي والسولية وصلاح حاليا، خشية من تشتيت تركيز اللاعبين قبل خوض مباراتين هامتين ضد صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال وضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي، بخلاف عودة الثنائي معلول وأجايي من الإصابة مؤخرا.

ويوجد ترحيب مبدئي من معلول وأجايي والسولية وصلاح بتجديد عقودهم مع الأهلي، ولكن يبقى وضع بعض الرتوش الخاصة قبل الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة، في ظل وجود اتفاق على بعض الخطوط العريضة بشأن تجديد عقود اللاعبين.

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه، بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وسبق أن حقق الأهلي لقب أفريقيا في 9 مناسبات ماضية، ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.